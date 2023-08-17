وزير الدفاع البوروندي: نسعى لتحسين قدراتنا الدفاعية في المحادثات مع روسيا

أكد وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في بوروندي آلان تريبرت موتابازي، أن بلاده تسعى إلى تعزيز قدراتها العسكرية ولاسيما القوات الجوية، وقدمت إلى روسيا قائمة للحصول على معدات وأجهزة جديدة.

وعقد وزير الدفاع البوروندي، سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الدفاع الروس وشركة روسوبورون إكسبورت، أكبر مصدر للأسلحة في روسيا، لمناقشة التعاون العسكري التقني بين البلدين.

وأعرب موتابازي، عن رضاه عن الاجتماعات، ووصفها بأنها ناجحة وتعكس الصداقة القوية والتعاون المفتوح بين البلدين.

وقال الوزير البوروندي لوكالة سبوتنيك الروسية: "مع قيادة وزارة الدفاع الروسية، ناقشنا بشكل أساسي سبل تنفيذ اتفاقية التعاون العسكري الفني التي تم توقيعها العام الماضي، وكذلك البحث عن مجالات جديدة للتعاون".

وأضاف: "مع قيادة شركة روسوبورون إكسبورت، بالإضافة إلى تعديل العروض الفنية ، ناقشنا شروط إبرام العقد وشروط تمويله".

وتابع: "التعاون العسكري - التقني بين جمهورية بوروندي والاتحاد الروسي في حالة جيدة ويتم تنفيذه في إطار مختلف الاتفاقيات الموقعة بين دولتنا ، والتي تم توقيع آخرها في يوليو الماضي. وقد تم إحراز تقدم كبير في في مجال التدريب وبناء القدرات".

وأضاف أن الجانبين يخططان حاليا لتبادل المتخصصين ، بينما من المتوقع تسليم كميات كبيرة من المعدات العسكرية الروسية إلى بوروندي في المستقبل القريب.

في مواجهة الاهتمام السابق الذي أعربت عنه بوروندي في الحصول على نظام صواريخ Pantir-S1 ذاتية الدفع متوسط المدى أرض-جو والمدفعية المضادة للطائرات ، أكد موتابازي أن الحكومة البوروندية لا تزال ملتزمة بتعزيز دفاعاتها الجوية والحصول على معدات جديدة.

وكشف موتابازي أن "حكومة بوروندي أعربت عن رغبتها ليس فقط في تعزيز دفاعاتها الجوية، ولكن أيضا في الحصول على معدات وأجهزة جديدة، تم تقديم قائمة جزئية بها إلى السلطات الروسية للنظر فيها".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وصل وزير الدفاع البوروندي وشؤون المحاربين القدامى، آلان تريبرت موتابازي، إلى موسكو للمشاركة في المنتدى العسكري الفني الدولي للجيش 2023، الذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية في حديقة معارض الجيش الروسي باتريوت خارج موسكو في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس.