أسهل طريقة لتقديم بلاغ لمباحث الاتصالات

يتعرض كثير من المواطنين لعمليات نصب عن طريق الهاتف أو وسائل التكنولوجيا الحديثة ويبحثون عن الطريقة التي تمكنهم من تقديم بلاغات.

طريقة تقديم البلاغات

يمكن تقديم بلاغ لمباحث الاتصالات عن طريق الذهاب إلى المكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقى بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية مع إحضار البطاقة الشخصية.

الدليل الصوري أو الإلكتروني الذي حدث معك من جريمة.

ويمكن تقديم بلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

كما يمكن متابعة بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم، على بوابة وزارة الداخلية، على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» من خلال اللينك التالي:-

https://moi.gov.eg/Account/Login?ReturnUrl=https://acca.moi.gov.eg