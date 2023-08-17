بعد سقوطه.. ارتفاع قوي لـ الروبل أمام الدولار واليورو

ارتفع الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي واليورو، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ 1 أغسطس بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 12٪.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، ارتفع الروبل إلى 93 مقابل الدولار الأمريكي وإلى 101 مقابل اليورو س للمرة الأولى منذ 1 أغسطس.

وعزا المتداولون في السوق الانتعاش إلى الأخبار التي تفيد بأن السلطات الروسية ستمتنع عن فرض ضوابط أكثر صرامة على رأس المال لوقف انخفاض الروبل.

وربط الاقتصاديون انخفاض قيمة العملة الروسية بانخفاض حجم مبيعات إيرادات النقد الأجنبي من قبل المصدرين.

ووفقا لوسيلة الإعلام الروسية “فيدوموستي”، تم اتخاذ قرار بتأجيل تشديد ضوابط رأس المال في الوقت الحالي مقابل تنازلات من المصدرين. وأفيد بأن مجلس الوزراء قد توصل إلى اتفاق غير رسمي مع كبار المصدرين في البلاد تعهد بموجبه هذا الأخير بزيادة مبيعات إيراداته من العملات الأجنبية.

وفي العام الماضي، فرضت السلطات الروسية قيودا صارمة على حركة رأس المال بعد انهيار الروبل إلى أدنى مستوياته التاريخية بسبب العقوبات الغربية.

وشمل ذلك البيع الإلزامي ل 80٪ من أرباح الفوركس لدعم الروبل، وطلب من المصدرين بيع العملات الأجنبية المودعة في حساباتهم لدى المصارف المأذون لها بالمبلغ الذي يحدده مرسوم رئاسي. بعد أن تكيف الاقتصاد مع العمل في ظل العقوبات وتعافى الروبل، ألغى بنك روسيا ضوابط رأس المال.