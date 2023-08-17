عمر بكري لاعب ڤالميرا الليتواني يوقع لفريق لاڤيينا

نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي فى الحصول على توقيع عمر بكرى لاعب وسط مهاجم قادماً من نادى ڨالميرا بطل بالدورى الممتاز اللتوانى



جدير بالذكر أن بكرى مواليد 2001 وكان من ناشيئ النادى الأهلى قبل أن ينتقل لنادى ڤالميرا



جاء التعاقد مع اللاعب بعد اصرار الجهاز الفني بقيادة الكابتن احمد عيد على ضم اللاعب بصفة نهائية لصفوف الفريق بعدما أشاد بإمكانياتة البدنية والمهارية

وقع عمر بكرى علي عقود انضمامه لفريق لافيينا اف سي لمدة ثلاث مواسم فى حضور الكابتن وائل حبيب المدير الرياضى للنادى .