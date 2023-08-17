بيجاملهم .. تامر أمين يدافع عن محمد الحلو بسبب جملة غنائية

دافع الإعلامى تامر أمين عن الفنان محمد الحلو بعد الهجوم عليه من رواد التواصل الإجتماعى خلال الساعات الماضية.

وقال تامر أمين خلال برنامج “ آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، أن الفنان محمد الحلو أحيا حفلا بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان “كاست 90”، وضمن حفلات صيف جدة 2023، وقدم أيضا أغنية تتر مسلسل زيزينيا وفيها استبدل مقطوعة عمار يا إسكندرية بجملة عمار يا سعودية.

تحيزى الكامل لوطنى

وتابع تامر أمين قائلا:" الكل عارف تحيزى الكامل لوطنى، ولكن اللى عمله محمد الحلو مش غلط، بدافع عنه وبلاش حد يشتم، الاعراف بتقول أن الواجب أن حد يكون فى مكان يجامل أهله".

أوضح تامر أمين، أن الفنان محمد الحلو جامل أهل السعودية بتغيير كلمة فى اغنية، والتغيير لن يكون للأبد.