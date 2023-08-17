واشنطن تفرض عقوبات على مليشيات سورية مدعومة من تركيا

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على اثنين من الميليشيات السورية المدعومة من تركيا وزعماء الجماعات المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا.

تنشط الجماعات المسلحة في بلدة عفرين الخاضعة لقوات المعارضة المدعومة من تركيا منذ 2018، في أعقاب عملية عسكرية تدعمها أنقرة. ودفع هذا الهجوم المقاتلين الأكراد السوريين وآلاف السكان الأكراد من المنطقة.

عاقب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة لواء سليمان شاه وفرقة حمزة وقادتهما محمد حسين الجاسم ووليد حسين الجاسم وسيف بولاد أبو بكر وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس.

ووجهت للواء سليمان شاه اتهامات باختطاف وابتزاز السكان، وخاصة سكان عفرين الأكراد، لإجبارهم على ترك منازلهم والفرار أو "دفع فديات كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم".

قالت وزارة الخزانة إن شعبة حمزة تشارك أيضا في إدارة مراكز اعتقال حيث احتجزت ضحايا مختطفين مقابل فدية تعرضوا للتعذيب والاعتداء الجنسي.

يُزعم أن محمد حسين الجاسم، الذي يقود لواء سليمان شاه، أمر قواته بتهجير السكان الأكراد وتسليم ممتلكاتهم إلى السوريين من خارج المنطقة التي "ترتبط غالبًا" بمقاتلي اللواء. قدرت وزارة الخزانة أن الجاسم كان "يدر على الأرجح عشرات الملايين من الدولارات سنويًا" من خلال عمليات الاختطاف والمصادرة والفدية.

اتهم شقيقه الأصغر وليد حسين الجاسم بعدة قضايا اعتداء جنسي وقتل سجين غير قادر على دفع فدية عام 2020.

في غضون ذلك، تمت معاقبة قائد كتائب حمزة، سيف بولاد أبو بكر، بتهمة "القمع الوحشي للسكان المحليين". وقال البيان إنه متورط في خطف نساء كرديات وإساءة معاملة السجناء بشدة، وقتلهم في بعض الأحيان.