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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي.. حظك اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023: ركز على مدخراتك

برج الجدي
برج الجدي

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الجمعة 18 اغسطس على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

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برج الجدي وحظك اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023

حل جميع المشاكل المتعلقة بالرومانسية اليوم، توجد تحديات مهنية طفيفة، من الناحية المالية ، أنت لست جيدًا ولكن الصحة جيدة على الرغم من المشكلات البسيطة.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

تعاني بعض النساء من حمى فيروسية ومشاكل في الهضم وألم في المفاصل، قد يعاني عدد قليل من الذكور من الجدي من مشاكل متعلقة بضغط الدم، يجب أن تهتم الفتيات الحوامل أثناء مشاركتهن في رياضات المغامرة، التزم بنظام غذائي صحي غني بالخضروات الورقية، اشرب الكثير من الماء وحافظ أيضًا على التوازن بين الحياة المكتبية والشخصية.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

قد ينتقل موظفو الحكومة إلى منصب جديد اليوم وقد يسافر البعض إلى مواقع جديدة، سيواجه بعض المتداولين مشاكل من السلطات والتي يجب تسويتها اليوم بنفسها.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

سيواجه بعض الأزواج مشكلات في العلاقات ، خاصة مع الأسرة الممتدة ، ويضمنون التعامل مع المشكلات دبلوماسيًا، اقضوا المزيد من الوقت معًا وتحدثوا بصراحة لحل الأزمة.

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

خذ خطوة إلى الوراء وأعد تقييم عادات الإنفاق لديك، قد يكون الوقت قد حان لتقليص النفقات غير الضرورية والتركيز على بناء مدخراتك.  

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