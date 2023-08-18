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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تواجد مروري مكثف وغلق شارع رمسيس أمام السيارات .. تفاصيل

كثافات مرورية
كثافات مرورية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال إزالة جسم كوبرى مشاه الدمرداش الكائن أمام المدينة الطبية بشارع رمسيس مما يستلزم الغلق لشارع رمسيس على أن يتم تنفيذ الأعمال صباح يوم الجمعة الموافق 18/8/2023 ابتداء من الساعة الـ12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم.

 

وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :

- غلق مسطحى كوبرى أحمد سعيد وتحويل حركة المرور إلى شارع أحمد سعيد اتجاه لطفى السيد ونفق أبو حشيش .

- غلق شارع رمسيس عند تقاطعه مع مسجد القبة الفداوية مع تحويل حركة المرور يمينا شارع القبة الفداوية فمناطق العباسية مع غلق شارع أحمد نجيب من شارع القبة الفداوية . ➢ غلق مطلع كوبرى أحمد سعيد مع تحويل حركة المرور يميناً مسطح كوبرى أحمد سعيد .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية العباسية تحويلات مرورية حركة المرور شارع أحمد سعيد شارع رمسيس كوبري مشاة

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