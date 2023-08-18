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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيارة تطيح بعامل أعلى الطريق الدائري في الوراق بالجيزة

صدى البلد

لقي عامل مصرعه في حادث تصادم أعلى دائري الوراق، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى أعلى دائري الوراق.

 

وانتقل المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث وتبين أن المتوفى عامل 40 سنة في أثناء سيره، وعبوره الطريق اصطدمت به سيارة ملاكى، ما أدت إلى وفاته في الحال وفر صاحبها هاربا، وألقي القبض على قائد السيارة الهارب بعد ساعات من هروبه، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

الطريق الدائرى الوراق حادث تصادم النيابة العامة النجدة

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