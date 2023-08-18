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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أحمد مات.. كواليس تخلص صبي من حياته بمنشأة القناطر

صدى البلد

تجري نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في تخلص صبي من حياته بمدينة منشأة القناطر بالجيزة بعدما عثرت عليه أسرته مشنوقا في غرفته حيث علق جسده في حبل بسقف غرفته. 

 

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحادث ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه واستدعت أسرته لسماع أقوالهم حول السبب الذي قد يدفعه لإنهاء حياته. 

 

تلقى العميد محمد أمين رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة صبي مشنوقًا داخل منزله بدائرة المركز في ظروف غامضة.

 

انتقل العقيد عبد الحميد السبكي مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر إلى محل البلاغ بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث القسم وفريق الأدلة الجنائية وممثل النيابة العامة.

 

تبين بالفحص والمعاينة أن الجثة لطفل يدعى "أحمد.م." يبلغ من العمر 14 سنة، يتدلى من حبل مثبت بالسقف وعدم وجود بعثرة في محتويات المنزل واشارت التحريات الأولية إلى ان الصبي أنهى حياته. 

الصبي أنهى حياته جثة صبي أكتوبر منشأة القناطر أحمد مشنوق

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