بسبب خلافات سابقة.. عاملان يطلقان النار على آخر بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز - له معلومات جنائية) مُصاب برش خرطوش بالصدر وتوفـى عقب وصوله.

بالفحص وسؤال شقيقه قرر قيام (عاملان – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز) بإطلاق عيار من بندقية خرطوش تجاه شقيقه كانت بحوزة أحدهما فأحدث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما والمجنى عليه لخلافات سابقة بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات .. كما أرشد أحدهما عن (السلاح المستخدم - طلقات من ذات العيار)

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.