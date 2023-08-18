ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة "بدون ترخيص" .. وإستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون ، وكذا مصنفات سمعية وبصرية داخل الشركة دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها ، وأمكن ضبط (مالك الشركة – مقيم بمحافظة الجيزة) ، وبالتفتيش في حضوره أمكن ضبط (وحدة مونتاج كاملة – "هارد ديسك" محمل عليه برامج وتطبيقات وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة).

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.