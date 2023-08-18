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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن العام يضبط 6 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام

الشرطة
الشرطة


واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن ضبط (سائق - مقيم بدائرة مركز أبو حمص بمديرية أمن البحيرة) ، محكوم عليه بالحبس (74 سنة وكفالات مالية) فى (106حُكم "جزئى - مستأنف") فى تهم "تبديد".

كما تم ضبط (نائب رئيس مجلس إدارة شركة للإستثمار العقارى - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) ، محكوم عليه بالحبس (116سنة وكفالات مالية) فى (140حُكم "جزئى" بتهم "نصب").

وتم ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا) ، محكوم عليها بالحبس (10 سنوات فى 53 حُكم "جزئى ، مستأنف" بتهم "تبديد").

و ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفر الشيخ) ، محكوم عليه بالحبس (19 سنة وكفالات مالية) فى (63 حُكم حبس"جزئى ، مستأنف" بتهم "تبديد") 

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفر الشيخ ، محكوم عليه بالحبس (16 سنة وكفالات مالية فى (44 حُكم حبس "جزئى ، مستأنف" بتهم "تبديد").

ونجحت الحملات فى  ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة البحر الأحمر) ، محكوم عليه بالحبس (26 سنة وكفالات مالية) فى (51 حُكم "جناية - جزئى - مستأنف) بتهم "تزوير- تبديد". 

بمواجهة المضبوطين بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام المحكوم عليهم امن البحيرة أمن كفر الشيخ قطاع الأمن العام

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