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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق نقل يدهس طفلا بدراجته في أكتوبر

صدى البلد

لقي طفل مصرعه في حادث تصادم بمساكن صبحي حسين بأكتوبر في دائرة القسم، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العقيد أحمد أبو بكر، مفتش مباحث أكتوبر، يفيد تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم نتج عنه مصرع طفل بمساكن صبحي حسين بدائرة القسم.

وانتقل المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر ثانِ والقوة المرافقة له، إلى مكان الحادث، وتبين أنه في أثناء سير سيارة نقل يقودها سائق 50 سنة، تفاجئ بطفل عمره 10 سنوات يعبر الطريق في أثناء لهوه بالدراجة الهوائية، ما نتج عنه اصطدامه به ومصرعه، وبسؤال والد الطفل، أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحدا بشيء، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أكتوبر حادث تصادم النجدة مصرع طفل مباحث أكتوبر

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