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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الإمارات يزور إثيوبيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون.. تفاصيل

إثيوبيا علم
إثيوبيا علم

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية وام بأن الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات  وصل إلى إثيوبيا في زيارة رسمية، تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد استقبل في وقت سابق  مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق.

وبحث مسرور بارزاني - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق عامة، وإقليم كردستان خاصة وسبل دعمها وتنميتها بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة و الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي و الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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