رئيس الإمارات يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي سبل تعزيز الشراكة

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأميركية.

وبحث بن زايد ومستشار الأمن القومي الأميركي - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيز شراكتهما في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المشتركة.

كما تناول اللقاء، عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والعمل المشترك لدعم السلام وترسيخ الاستقرار فيها لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها.

حضر اللقاء، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، و الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، و الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، و الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار، وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، و يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، والسفيرة لانا نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة.