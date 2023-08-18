عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الرئيس السيسي قدم دعما للحوار الوطني لتحقيق الإصلاح الشامل

ميرال جلال الهريدي،
ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب

ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الجهات المعنية بالدولة لدراسة وتطبيق ما يُمكن من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، وذلك في ظل الصلاحيات القانونية والدستورية.

 

ووصفت النائبة البرلمانية في بيان اليوم، استجابة الرئيس، الفورية بتلقى مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، بأنها خطوة معهودة من فخامته، لدعم وتعظيم ثمار الحوار البناءة والهادفة لتحقيق الإصلاح الشامل، قائلة إن الحوار الوطني، قدم نموذجا يحتذى به للحوار الجاد والناجح والذي تمكن من جمع كافة الأطياف من مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية، وروافد النخب المجتمعية على طاولة واحدة، لمناقشة سبل معالجة القضايا الوطنية سواء السياسية أو الاقتصادية أو المجتمعية، من أجل تضافر الجهود ومشاركة جميع أبناء الوطن في بناء الجمهورية الجديدة، التي تعلي من قيمة المشاركة المجتمعية الفاعلة في بناء الوطن، لا سيما في ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها منطقتنا العربية.

 

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن تفاعلية القيادة السياسية بشكل مستمر مع مطالب الحوار الوطني، أضفت زخما مجتمعيا للحوار، كما شكلت دعما مباشرا لمس نتائجه المصريين في الكثير من القرارات التي انبثقت عن الحوار الوطني ولجانه المتخصصة ولاقت ترحابا في الشارع المصري وما زلنا ننتظر المزيد عبر مناقشة الملفات المزمع الحوار بشأنها.

 

وأكدت الهريدي، على أهمية الوحدة الوطنية في سبيل النهوض بالوطن ورسم خارطة الطريق للحاضر والمستقبل، وهو ما تدركه القيادات المصرية جيدا، بالإضافة الى ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تحترم التنوع والاختلاف الذي لا يخرج عن إطار الدستور.

 

 وتابعت عضو مجلس النواب: جميع أبناء الوطن المخلصين يعلون قيمة المصلحة الوطنية العامة على المصالح الشخصية وهو ما ظهر جليا عبر الحوار الوطني موجهة الشكر إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه المتواصل لكل ما يقود الدولة المصرية إلى إحراز التقدم والتوافق المجتمعي والذي يعد نواة حقيقية ووقود لدفع حركة التنمية الشاملة والمستدامة، وفي القلب منها تنمية الإنسان، والاقتصاد، وتعزيز الحياة السياسية، وكذلك جميع القائمين على الحوار الوطني لما يبذلونه من جهود بناءة في تشكيل مستقبل أفضل ورسم خريطة متكاملة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية والحياتية للمجتمع المصري. 

ميرال جلال الهريدي لجنة الدفاع مجلس النواب حماه الوطن عبدالفتاح السيسي الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

بنود مثيرة| 6 شروط فرضها كولر في تجديد عقده مع النادي الأهلي

الرواتب من 7500 لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة فى بنك مصر.. الحق قدم

ترشيحاتنا

أول تحرك لـ روسيا بعد طرد دبلوماسييها من مولدوفا

قرار جمهوري بشأن خط سكك حديد أبي قير.. ماذا يحدث في مواصلات الإسكندرية؟

وزير الصحة : الأعشاب الطبية يجب خضوعها لرقابة الجودة بجميع مراحل الإنتاج

الجيش الروسي يعلن القضاء على 810 جنود أوكران

سلة القمامة | تعليق صادم من مصطفى كامل على لفظ كزبرة الخادش

ضربة جديدة.. بيراميدز يقترب من خطف موهبة الزمالك في صفقة انتقال حر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح فعالة لعلاج الأملاح عند الأطفال.. اتبعوها

علاج عين السمكة.. وصفات وحلول سحرية

لايتناسب مع كل الأجسام.. ناقد موضة يعلق على فساتين هيفاء وهبي بالساحل

عمرها ما توصل للخيبة.. جمال شعبان ينتقد أسامة منير

فيديو

عاجل .. زلزال عنيف يضرب تركيا وخبير يكشف عن تنبؤات صعبة

1500 جنيه رسميا .. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

بابا ضربها على رأسها.. مفاجأة في وفاة سيدة الفيوم والزوج سر الجريمة

سد جوليوس.. ضربة معلم مصرية في تنزانيا| تفاصيل مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ