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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العميل صفر عمل يليق بالجمهور.. منذر رياحنه يتحدث عن أحدث أعماله| فيديو

منذر رياحنه
منذر رياحنه

تحدث الفنان منذر رياحنه عن أحدث أعماله العميل صفر والذى يشارك فى بطولته بجانب الفنان أكرم حسني.

قال منذر في تصريحات خاصة لصدى البلد أن أكرم حسني صاحب مشروع فني حقيقي وأن فيلم العميل صفر فيلم مميز يليق بالجمهور المصري، متمنيا ان ينال اعجاب الجمهور.

وأضاف منذر: أن الفيلم شهد مجهودا كبيرا من كل صناع العمل ودائما ما كانت هناك ضغوطات داخل لوكيشن التصوير حتى ننتهى من التصوير فى الوقت المحدد وهذا ليس مع العميل صفر فقط وأنما في جميع الأعمال.
 


 فيلم العميل صفر 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية. 

 

ويظهر أكرم حسني في مقدمة البوستر التشويقي مرتدياً رداء استحمام وزعانف في قدميه وغطاء رأس "بونيه" ويرفع مسدساً في محاكاة ساخرة لوقفة جيمس بوند الشهيرة.

 

أبطال فيلم العميل صفر 

فيلم العميل صفر، بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

 

العرض الخاص لفيلم العميل صفر 

ونظمت الشركة المنتجة لفيلم العميل صفر بطولة الفنان أكرم حسني عرضا خاص للفيلم بحضور أبطاله الثلاثاء الماضي بأحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

منذر رياحنة الفنان اكرم حسني العميل صفر

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