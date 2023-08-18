ضبط شخصين تعديا على آخر بسلاح ابيض في المعادي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " متضمناً إستغاثة أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدى على نجله بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعى بالقدم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (3أشخاص"أحدهم نجل القائم على النشر - المصاب- ") تضرروا من قيام (شخصين) بالتعدى عليهم بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتهم لوجود خلافات سابقة بينهم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.