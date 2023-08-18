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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخصين تعديا على آخر بسلاح ابيض في المعادي

متهمين
متهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " متضمناً إستغاثة أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدى على نجله بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعى بالقدم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة .

 بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (3أشخاص"أحدهم نجل القائم على النشر - المصاب- ") تضرروا من قيام (شخصين) بالتعدى عليهم بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتهم لوجود خلافات سابقة بينهم .

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية التواصل الإجتماعي فيس بوك النيابة العامة امن القاهرة جرح قطعي وزارة الداخلية قسم شرطة المعادى

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