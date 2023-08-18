ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهة النصر والتعاون في الجولة الثانية

تستأنف اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي " دوري روشن "، ولعل أبرز المواجهات لقاء النصر أمام التعاون في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويستضيف نادي النصر منافسه التعاون، اليوم الجمعة، علي ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي" دوري روشن".

ترتيب الدوري السعودي

يحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الفوز في مباراتي الجولة الأولي والثانية من دوري روشن أمام الحزم بنتيجة 3-1 وأمام الخليج بنفس النتيجة

ويحتل فريق الرياض المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع ضمك في الجولة الثانية وفوز علي الوحدة بنتيجة هدف دون رد.

وجاء فريق الاتحاد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الفيحاء والهلال والاتفاق والطائي وذلك من مباراة واحدة.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الأخدود ضد الفتح في تمام الساعة السادسة مساء

النصر ضد التعاون في تمام الساعة التاسعة مساؤ

الوحدة ضد الشباب في تمام الساعة التاسعة

الحزم ضد الاتفاق في تمام الساعة التاسعة

