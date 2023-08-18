قرار عاجل ضد رجلي أعمال كبار وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار

أحال المستشار محمد حجازى، محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية رجل أعمال شهيرا رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للاستثمار والتنمية ( محبوس ) وطبيب ( هارب ) ورجل أعمال نائب رئيس مجلس شركة كبرى شهيرة للأسمنت ( محبوس ) ومواطنة أجنبية رومانية (هاربة) للجنايات لاتهامهم بتكوين واحدة من أكبر العصابات لتهريب الآثار المصرية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول قام بتشكيل عصابه و ادارتها و كان الغرض منها تهريب الآثار المصريه الي خارج البلاد



كما أن المتهمين من الثاني الي الرابع انضموا الي التشكيل العصابي المبين بالاتهام السابق الذي شكل بغرض تهريب الآثار خارج مصر

كما أن المتهمين جميعاً اخفوا الآثار المبين وصفها بالأوراق المملوك للدوله المصريه بقصد تهريبها خارج البلاد وحازوا الآثار المبين وصفها بالأوراق المملوك للدوله المصريه بقصد الاتجار و تهريبها خارج البلاد كما زيفوا بقصد الإحتيال الآثار المبينة وصفا بالأوراق بإن إصطنعوها على غرار الأثار الصحيحة لإستخدامها في الإحتيال على آخرين.