500 ألف .. مسؤولون أمريكيون يكشفون عدد ضحايا حرب روسيا وأوكرانيا

قال مسؤولون أمريكيون إن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين والروس الذين قتلوا أو أصيبوا منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل 18 شهرًا يقترب من 500 ألف جندي، وهو عدد مذهل حيث تهاجم روسيا جارتها المجاورة وتحاول السيطرة على المزيد من الأراضي.

حذر المسؤولون من أنه لا يزال من الصعب تقدير عدد الضحايا لأنه يُعتقد أن موسكو تقلل بشكل روتيني من عدد القتلى والجرحى في الحرب، ولم تكشف كييف عن الأرقام الرسمية. لكنهم قالوا إن المذبحة اشتدت هذا العام في شرق أوكرانيا واستمرت بوتيرة ثابتة مع استمرار الهجوم المضاد المستمر منذ ثلاثة أشهر.

قال المسؤولون إن الخسائر العسكرية الروسية تقترب من 300 ألف. ويشمل العدد ما يصل إلى 120 ألف قتيل و 170 ألف إلى 180 ألف جريح. الأرقام الروسية تقزم الأرقام الأوكرانية، التي قدر المسؤولون ما يقرب من 70 ألف قتيل و 100 ألف إلى 120 ألف جريح.

لكن عدد الروس يفوق عدد الأوكرانيين في ساحة المعركة بحوالي ثلاثة إلى واحد، ولدى روسيا عدد أكبر من السكان يمكن تجديد صفوفها منه.

يقول محللون إن أوكرانيا لديها حوالي 500 ألف جندي، بما في ذلك القوات العاملة وقوات الاحتياط والقوات شبه العسكرية. على النقيض من ذلك، تمتلك روسيا ثلاثة أضعاف هذا العدد تقريبًا، مع 1330.000 من القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية - معظم هذه الأخيرة من مجموعة فاجنر.

جاء آخر تقدير علني لإدارة بايدن للضحايا في نوفمبر، عندما قال الجنرال مارك إيه ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن أكثر من 100 ألف جندي من كل جانب قتلوا أو أصيبوا منذ بدء الحرب في فبراير 2022. في ذلك الوقت، قال مسؤولون في جلسات خاصة إن الأعداد تقترب من 120 ألف قتيل وجريح.

لكن هذا الرقم ارتفع في الشتاء والربيع، حيث حول البلدان مدينة بخموت الشرقية إلى ساحة قتل. قال مسؤولون أمريكيون إن مئات من الجنود قتلوا أو أصيبوا يوميا لعدة أسابيع. تكبد الروس خسائر فادحة، وكذلك فعل الأوكرانيون عندما حاولوا السيطرة على كل شبر من الأرض قبل أن يخسروا المدينة في مايو.

كانت الأسابيع الأولى من هجوم كييف المضاد هذا الصيف صعبة بشكل خاص على أوكرانيا. في المرحلة المبكرة، كافحت القوات الأوكرانية التي تدربت في الغرب لاستخدام "مناورات الأسلحة المشتركة" - وهي طريقة للقتال يتم فيها استخدام المشاة والدروع والمدفعية معًا في هجمات متزامنة.

حاولت القوات الأوكرانية في البداية اختراق الخطوط الروسية المحفورة بتشكيلات أسلحة ميكانيكية مشتركة. ومع ذلك، فإن الأوكرانيين، المجهزين بأسلحة أمريكية متطورة، قد غرقوا في حقول الألغام الروسية الكثيفة تحت نيران مستمرة من المدفعية وطائرات الهليكوبتر الحربية.

في الأسبوعين الأولين من الهجوم المضاد، تضرر أو دمر ما يصل إلى 20 في المائة من الأسلحة التي أرسلتها أوكرانيا إلى ساحة المعركة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وأوروبيين. وشملت الخسائر بعض الآلات القتالية الغربية الهائلة - الدبابات وناقلات الجند المدرعة - التي كان الأوكرانيون يعتمدون عليها لدحر الروس. وقال مسؤولون إن الأهم من ذلك أن آلاف الجنود قتلوا أو جرحوا.

في الأسابيع الأخيرة، غيرت أوكرانيا تكتيكاتها في ساحة المعركة، وعادت إلى أساليبها القديمة في إضعاف القوات الروسية بالمدفعية والصواريخ بعيدة المدى بدلاً من الانغماس في حقول الألغام التي تتعرض لإطلاق النار.

يعكس عدد القتلى والجرحى كمية الذخائر الفتاكة التي ينفقها الجانبان. يتم إطلاق الآلاف من قذائف المدفعية كل أسبوع، وتضرب الدبابات المباني، وتنتشر الألغام الأرضية في كل مكان، وتحلق الطائرات بدون طيار في سماء المنطقة لتلتقط القوات في الأسفل.

تشير الأرقام أيضًا إلى نقص الرعاية الطبية السريعة على خط المواجهة. تزداد صعوبة إجلاء الجنود الجرحى نظرًا لمقدار المدفعية وإطلاق النار الذي يوقف كل اشتباك. وبدلاً من ذلك، غالبًا ما يتم إلقاء القوات المصابة في أي مركبة متاحة أو ترك الجبهة سيرًا على الأقدام. في بعض الحالات، يُترك الجرحى والقتلى في ساحة المعركة، بسبب عدم تمكن المسعفين من الوصول إليهم. غالبًا ما تكون المستشفيات ومحطات الإغاثة مكتظة.

تستند الأرقام المقدرة لأوكرانيا وروسيا إلى صور الأقمار الصناعية واعتراض الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإخبارية من المراسلين في البلاد، فضلاً عن التقارير الرسمية من الحكومتين. تختلف التقديرات، حتى داخل الحكومة الأمريكية.

ووفقًا لوثائق البنتاجون التي تم تسريبها في الربيع، فقد تكبدت روسيا 189500 إلى 223000 ضحية، بما في ذلك ما يصل إلى 43000 قتيل في القتال. ذكرت إحدى الوثائق أنه حتى فبراير، تكبدت أوكرانيا ما بين 124500 و 131000 ضحية، مع مقتل ما يصل إلى 17500 في القتال.