بخطوات سهلة.. طريقة عمل باذنجان مقلي بالخلطة في المنزل

تعتبر طريقة عمل باذنجان مقلي بالخلطة في المنزل، من أكثر الموضوعات بحثا، فهي من المقبلات التي يشتهر بها المطبخ المصري، ويعد الباذنجان من الخضروات الغنية بالفوائد والفيتامينات والمعادن، ويمكن تحضيره عبر خطوات سهلة جدا.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل باذنجان مقلي، وهي من الاكلات المصرية، الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل باذنجان مقلي

طريقة عمل باذنجان مقلي

مقادير طريقة عمل باذنجان مقلي :

قطعتي باذنجان

ملعقة صغيرة ملح

فص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة بابريكا

رشة شطة

¾ ملعقة صغيرة كمون

3 ملاعق كبيرة بقدونس طازج مفروم

3 ملاعق كبيرة كزبرة طازجة مفرومة

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

½ كوب زيت زيتون

طريقة عمل باذنجان مقلي :

_ نقطع الباذنجان إلى شرائح وننثر عليه قليل من الملح، ونضعه في المصفاة حتى يتخلص من الماء.

_ نقوم بتسخين الفرن على 180 درجة مئوية.

_ نمزج في وعاء كل من: الثوم المهروس، البابريكا، الشطة، الكمون، نصف كمية البقدونس المفروم، نصف كمية الكزبرة المفرومة، عصير الليمون.

_ تضاف ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون ورشة ملح ونقلّب.

_ نجفف الباذنجان وندهن كل شريحة من الجهتين بزيت الزيتون.

_ نضع الباذنجان في صينية وندخله الفرن لمدة 30 دقيقة.

_ نضع باقي كمية الزيت في مقلاة ونقلي الباذنجان بعد خروجه من الفرن حتى يتقرمش قليلاً، لمدة دقيقة على كل جهة.

_ نضع الباذنجان في طبق التقديم ونسكب فوقه خليط الثوم ونزيّنيه بباقي كمية البقدونس والكزبرة.