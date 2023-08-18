الاتحاد السكندري يضم المهاجم رجب عمران 3 مواسم

واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى تدعيمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد 2023- 2024 ونجح في إتمام التعاقد مع لاعب سيراميكا كليوباترا والمصرى البورسعيدى السابق رجب عمران، والذى يُجيد اللعب بمركز المهاجم وأيضاً بمركز الجناح بعقد يمتد لـ " ثلاث " مواسم قادمة.

جاء ذلك عقب إنهاء كافة التفاصيل المالية الخاصة بانتقاله لصفوف زعيم الثغر بصفه نهائية مع ناديه السابق سيراميكا كليوباترا.

وعبر مجلس إدارة الاتحاد السكندري عن تمنياته بالتوفيق للاعبن رجب عمران مع نادى الاتحاد السكندرى.