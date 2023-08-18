عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يضم المهاجم رجب عمران 3 مواسم

صدى البلد

واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى تدعيمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد 2023- 2024 ونجح في إتمام التعاقد مع لاعب سيراميكا كليوباترا والمصرى البورسعيدى السابق رجب عمران، والذى يُجيد اللعب بمركز المهاجم وأيضاً بمركز الجناح بعقد يمتد لـ " ثلاث " مواسم قادمة.

جاء ذلك عقب إنهاء كافة التفاصيل المالية الخاصة بانتقاله لصفوف زعيم الثغر بصفه نهائية مع ناديه السابق سيراميكا كليوباترا.

وعبر مجلس إدارة الاتحاد السكندري عن تمنياته بالتوفيق للاعبن رجب عمران مع نادى الاتحاد السكندرى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

بعد توجيه الرئيس السيسي.. أسعار شرائح الكهرباء وموعد الزيادة الجديدة

الرواتب من 7500 لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة فى بنك مصر.. الحق قدم

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

بفرمان كلوب.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

ترشيحاتنا

تحذير للسيدات .. تشغيلة من حقن شهيرة لمنع الحمل بالأسواق

دعاء راحة القلب والفكر.. كيف يكون في منع النعمة عطاء من الله

رسميا.. سباليتي مدربا لمنتخب إيطاليا خلفا لـ مانشيني

لحظة وصول نيمار لاعب الهلال السعودي إلى الرياض.. فيديو وصور

هل ينتقل للزمالك؟.. بند مثير في عقد محمد شريف مع الخليج السعودي

«الشرقية للدخان» تكشف تطورات أزمة السجائر وتؤكد ضخ كميات كبيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد استقرار الفريق.. بيراميدز يتراجع عن صفقة بن شرقي بسبب 3 ملايين دولار

ريهام حجاج تتغزل في زوجها: حبيب القلب

بالأدوية.. كيف يتم علاج السخونة للكبار

احذر.. ظهور هذه العلامات على جلدك تعني إصابتك بمرض السكري

فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد.. هل انتشر في مصر ؟!

عيد ميلاد النجوم.. رامي عياش يحتفل مع زوجته وتامر حسني وحيدا

تعويض 10 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام محمد رمضان بالسرقة | فيديو جراف

قرعة واسمها محمد .. عريس البحيرة يكشف مفاجأة ليلة الدخلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ