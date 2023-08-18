جودة عبد الخالق: لا يجب استعجال نتائج الحوار الوطني.. بلاش نسلق

قال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنهم يهتمون في لجنة الاقتصاد بالحوار الوطني بالقضايا المجتمعية التي تعني المواطن بشكل مباشر، مشيرا إلى أن المحور الاقتصادي يوجد 8 لجان، وكل لجنة تختص بالنظر في مجموعة من القضايا المهمة للناس.



وأضاف جودة عبدالخالق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه تقريبا نصف عدد اللجان بالمحر الاقتصادي إما انتهى إلى نتيجة أو قارب على الوصول لنتيجة، أما الباقي لم يصدر عنده مخرجات بعد، متابعا: "العملية لا بنبغي أن نسلقها، لأن أنت تؤسس لوضع جديد، نحن الآن زرعنا بشكل جيد ولا نريد استعجال الحصاد قبل النضج".



وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني يؤسس لوضع جديد تطلب التأني في اتخاذ القرارات قبل رفع توصيات الحوار للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وشدد جودة عبد الخالق، على أن هناك حالة إدراك بين المشاركين بالحوار الوطني بأن قضية مثل الأسعار لا يجوز أن تترك كما هي، لأنها قضية تهم كل بيت، منوها بأن قضية الأسعار قد تؤثر على تماسك الأسرة المصرية، وانتماء المواطن للبلد.