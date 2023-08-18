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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مايا مرسي: مبادرة "تحويشة" تضم 233 ألف سيدة.. وهذه أبرز النجاحات

صدى البلد

استعرضت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، تفاصيل مبادرة تحويشة لتحقيق الشمول المالى للمرأة، والذى يعد من أهم المبادرات التى ينفذها المجلس لتحقيق الشمول المالى للمرأة وتمكينها اقتصاديا .

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة ، إن تحويشة أو مشروعات مجموعات الإدخار والإقراضالرقمى يعنى تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتحيه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة ، موضحه أن "تحويشة" هو ثمار التعاون من 2017 بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري، حيث تم ادماج "تحويشة" في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.


وأكدت الدكتورة مايا مرسى ، أن الهدف من " تحويشة" هو شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات ، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة اَلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.

وتابعت : وما يميز هذا المشروع عن مثيلاته من مشاريع الادخار والإقراض الأخرى هو النقلة النوعية في تحويل آليات عمل المشروع الى نموذج رقمي وبناء تطبيق خاص به وربطة بالبنوك لدعم التعامل غير النقدي والتماشي مع اتجاه الدولة في التحول الى مصر الرقمية.    

واستعرضت رئيسة المجلس وبالأرقام نجاحات تحويشة فيما يلى :

- ما يميز هذا المشروع عن مثيلاته من مشاريع الادخار والإقراض الأخرى  هو النقلة النوعية في تحويل آليات عمل المشروع الى نموذج رقمي وبناء تطبيق خاص به وربطة بالبنوك لدعم التعامل غير النقدي والتماشي مع اتجاه الدولة في التحول الى مصر الرقمية.  

بالأرقام نجحت تحويشة في:

  ١-  التواصل مع أكثر من 800 ألف (سيدة وقيادة طبيعية) بالقري من خلال لقاءات القادة واللقاءات الجماهيرية ولقاءات المهتمات بمجموعات الإدخار الرقمية.

٢- والوصول الى حوالي 550 قرية.. ب١٤ محافظة.

 ٣- توفير ما يقرب من 1400 فرصة عمل لمشرفات المحافظات والمشرفات الميدانيات والميسرات الماليات.

 ٤-تدريب أكثر من 71 ألف سيدة في أكثر من 3400 مجموعة.

٥-و تدريب أكثر من 57 ألف سيدة خارج المجموعات بإجمالي يزيد عن 128 ألف سيدة على التثقيف المالي.
    
   ٦- تدريب أكثر من 55 ألف سيدة بأكثر من 2600 مجموعة على التمكين الاجتماعي .
  
وتابعت : وتضم تحويشة حتى الآن أكثر من 233 ألف سيدة من القري بالمحافظات  بما يقرب من 12 ألف مجموعة ادخارية، موضحه أنه تم البدء في الإدخار مع مجموعة تجريبية من خلال تطبيق تحويشة وجارى البدء مع باقي المجموعات للإدخار والإقراض واقامة مشروعات خضراء صغيرة.
  
وفيما يتعلق بالتوعية برسائل المشروع وأهدافه بشكل مبسط فقد تم تصميم شخصيات (عرائس) رشيدة وفصيلة ، تشارك في فعاليات المجلس وفى الأمسيات الثقافية بقرى المحافظات من خلال عروض مسرحية 
 
وتم تنظيم "تحدي تجديف نهر النيل" مع أبطال التجديف على مدار ٣٠ يوم من محافظة أسوان لمدينة رأس البر لمسافة ١٢٠٠ كم، وتم توعية السيدات بمعنى الادخار والالتزام الاسبوعي والتفضيل ما بين الاحتياجات والرغبات وتحديد الاولويات.
   
وبهدف كسر حاجز الخوف لدى السيدات من التعامل مع البنوك، تم تنظيم "تحويشة فى بنك" او المحاكاة البنكية ،  لتوعية السيدات بتلك الخدمات بطريقة جديدة مبسطة،  كما تم توعيتهم بخدمات المجلس بالاعتماد على الميسرات الماليات ،  ونجح نموذج المحاكاة في الوصول الى أكثر من  110 الف مستفيد/ة بالمحاكاة وانشطة المجلس وخدمات البنوك في ٧ محافظات .

واختتمت رئيسة المجلس:  مجهود كبير لم يكن يتحقق دون شراكات وتنسيق وتعاون مثمر  فكل الشكر والتقدير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات-مصر ، وفريق البنك المركزي والاتحاد الأوروبى ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، و البنك الزراعي المصري، و بنك مصر، و البنك التجاري الدولي،  والبنك الكويتي الوطني ، وبنك الاسكان والتعمير، وشكر لفريق عمل المجلس القومي للمرأة في كل الادارات..  الحلم مستمر والعمل مستمر.

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