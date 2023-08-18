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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد.. هل انتشر في مصر ؟!

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد حيث قال عبد الغفار إن مصر حتى  الآن خالية من المتحور الجديد وفي حالة ظهور أي حالات سيتم الإعلان عنها على الفور لاسيما أن الإصابة به ليست الأشد .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المتحور الجديد منتشر ب51 دولة، وفي 5 مايو 2023 كانت قد أعلنت منظمة الصحة العالميـة إنهاء حالة الطوارئ العامة المرتبطة بكورونا.

ومنذ أسبوع تقريبا أعلنت أن هناك متحور جديد مثير للاهتمام ولكنه لا يبدو أنه شكل تهديد على الصحة العامة أكثر من غيره من المتحورات الأدلة العلمية تقول إن المتحور أكثر انتشارا ولكنه ليس أشد ولا يسبب عبء مرضي أكثر.

وأكد آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الانتشار لفيروس كورونا خلال آخر 28 يوم انخفاض عدد الحالات المصابة بالمتحور. 

https://www.youtube.com/watch?v=YgzjPwndbGk

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