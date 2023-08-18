سيناريوهات متعددة.. ماذا يحدث حال انتشار متحور Eg5

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية بعنوان “ماذا سيحدث للعالم في حالة انتشار متحور كرونا”، وعلى الرغم من إعلان وزارة الصحة المصرية عدم تسجيل أي إصابات بمتحور ڤيروس كورونا الجديد Eg5، إلا أن هناك بعض الإجراءات التي سيتم تطبيقها في حالة انتشار الوباء.

ومن الإجراءات الاحترازية هي وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور، وتعطيل العمل، لمدة محددة جزئيًّا أو كليًّا، حكومي أو خاص.

تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيًّا أو كليًّا، بالمدارس والجامعات والمعاهد، تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، والأمر بإغلاق بعضها أو كلها.

https://www.youtube.com/watch?v=La9jAd6VcR8

تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات، تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات، تنظيم أو حظر استقبال الأندية لروادها.