السعر الجديد للسيارة الرياضية فينوشيا ستار بالسوق المصري .. صور

شهدت السيارة الرياضية فينوشيا ستار زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، والتي قدرت بـ 350 الف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة في مصر بين موديلات 2023، وتعد هذه السيارة من احدث اصدارات الصانع الصيني داخل السوق المصري من فئة الـ SUV.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة فينوشيا ستار موديل 2023 في مصر ابرز مواصفاتها الفنية.

فينوشيا ستار موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة فينوشيا ستار موديل 2023

عجلات 19 بوصة.

قاعدة عجلات بطول 2.75 متر.

الطول الكلي للسيارة 4.69 متر.

العرض الكلي 1.9 متر.

ارتفاع السيارة 1.76 متر.

قدرات محرك السيارة فينوشيا ستار 2023

تعتمد السيارة فينوشيا ستار موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1500 سي سي هايبرد بقوة 48 فولت، يمكنه ضخ قوة 190 حصانا، و 260 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء DCT من 7 نقلات.

فينوشيا ستار موديل 2023

ويمكن للسيارة فينوشيا ستار موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.4 لترات وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر، وتضم السيارة من الداخل باقة من التجهيزات وانظمة دعم قائد المركبة، اضافة إلى تجهيزات الحماية والامان.

سعر السيارة فينوشيا ستار موديل 2023 في السوق المصري

زادت السيارة السيارة فينوشيا ستار موديل 2023 بقيمة قدرها 350 الف جنيه، حيث وصل سعرها في السوق المصري إلى مليون و345 ألف جنيه بدلاً من 995 ألف جنيه.