عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قاربت المليون.. زيادات جديدة لـ فينوشيا ستار

فينوشيا ستار موديل
فينوشيا ستار موديل 2022

أعلن وكيل سيارات دونج فينج فى مصر ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة فينوشيا ستار موديل 2022 ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال شهر يناير الجارى .

فينوشيا ستار موديل 2022

وأوضح وكيل دونج فينج فى مصر ، ان السيارة فينوشيا ستار موديل 2023 ، ارتفع سعرها بقيمة بلغت 60 ألف جنيه ، وهى تعتبر ضمن فئة السيارات الـSUV  العائلية .

txt

طرح كوبرا فورمينتور موديل 2023 في مصر بزيادة سعرية

txt

زيادة جديدة فى أسعار شيفروليه أوبترا 2023.. صور

وتنتج السيارة فينوشيا ستار موديل 2022 ، قوة 190 حصانا، من خلال محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو"، وعزم اقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن/متر، مع قدرات هجينة 48 فولت، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية ثنائي القابض WET.

فينوشيا ستار موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة فينوشيا ستار موديل 2022 إلى 190 كيلومترا في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.4 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة ، ويمكنها التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.9 ثانية .

فينوشيا ستار موديل 2022

وتظهر السيارة فينوشيا ستار موديل 2022، بجنوط رياضية 18 بوصة، و مصابيح أمامية حادة المظهر بتقنية LED، بالإضافة إلى سقف بانوراما، و مرايات جانبية كهربائية التحكم، وسبويلر خلفي، وحساسات حركة، وكاميرا لسهولة التحكم.

فينوشيا ستار موديل 2022

اما عن اسعار فينوشيا ستار موديل 2022 ، فتاتى بفئة سعرية واحدة ، وبلغ سعرها 975 ألف جنيه بدلا من 915 ألف جنيه داخل السوق المحلى .

SUV السيارات السوق المحلي دونج فينج فينوشيا ستار موديل 2022 فينوشيا ستار موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية جديدة لـ مرتضى منصور ضد هذا اللاعب.. الحكم غدا

خالد الغندور يعلق على خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

نكران الجميل| كلوب يرحب برحيل محمد صلاح.. وهذه وجهته المقبلة

مشادة بين فيريرا وإسماعيل يوسف.. وتعليق ناري من أحمد موسى

تظهر خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

حقيقة إقرار القومي للأجور زيادة جديدة في المرتبات.. تفاصيل مهمة

بلفظ غير لائق |جماهير الزمالك تسب مصطفي شلبي نجم الفريق

قرار عاجل من كولر مع لاعبي الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

رقم كبير.. أسعار تويوتا كورولا " الجمل" بسوق المستعمل

صناعة سيارة كهربائية محلية .. تفاصيل الموتمر الخامس لرابطة تجار مصر

سعرها خرافي.. هيفاء وهبي تكشف عن سيارتها الخارقة خلال "سيشن" جديد| شاهد

105 آلاف جنيه زيادة.. أسعار سوزوكي ديزاير الجديدة

مش هتصدق.. دودج تشارجر بـ 80 ألف جنيه

قائمة اسعار بيجو 2023 الجديدة فى مصر

جدة تستعد لاستضافة جائزة السعودية الكبرى F1 موسم 2023

أستون مارتن تعلن عن انتهاء تصنيع دي بي إس 770 ألتيمت الجديدة

ترشيحاتنا

أعضاء البرلمان الفرنسي يتوصلون لاتفاق حول مشروع قانون الطاقة المتجددة

لقطة مثيرة للجدل.. ماذا كان يتناول فيريرا أثناء مباراة الزمالك والمحلة ؟

مقبرة للحمير بالفيوم.. المحافظ يصدر حملات على المجازر للتأكد من لحومها

بعد الزيادات الأخيرة .. سعر ومواصفات ميتسوبيشي ميراج 2023

أداء متباين للأخضر.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023

احذر .. خطأ شائع فى الصلاة يبطلها ويغفله الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلبي تعلق بهذا الدين..يوتيوبر كوري شهير يتوجه إلى الكعبة لأداء مناسك العمرة

سلام يا جدي.. رسائل وداع جمهور الزمالك لـ فيريرا|شاهد

نحاتة ومطربة.. الوجع يجتاح الوسط الفني ومواقع السوشيال ميديا لرحيل رانيا شعلان

تشبه المركبة.. شاهد سيارة هندية تعمل بالطاقة البشرية |فيديو

فيديو

مش غلبانة ولا فقيرة.. تفاصيل جديدة وصادمة لمساعدة دينا الشربيني المتهمة بالسرقة

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ