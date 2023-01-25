قاربت المليون.. زيادات جديدة لـ فينوشيا ستار

أعلن وكيل سيارات دونج فينج فى مصر ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة فينوشيا ستار موديل 2022 ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال شهر يناير الجارى .

فينوشيا ستار موديل 2022

وأوضح وكيل دونج فينج فى مصر ، ان السيارة فينوشيا ستار موديل 2023 ، ارتفع سعرها بقيمة بلغت 60 ألف جنيه ، وهى تعتبر ضمن فئة السيارات الـSUV العائلية .

وتنتج السيارة فينوشيا ستار موديل 2022 ، قوة 190 حصانا، من خلال محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو"، وعزم اقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن/متر، مع قدرات هجينة 48 فولت، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية ثنائي القابض WET.

فينوشيا ستار موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة فينوشيا ستار موديل 2022 إلى 190 كيلومترا في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.4 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة ، ويمكنها التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.9 ثانية .

فينوشيا ستار موديل 2022

وتظهر السيارة فينوشيا ستار موديل 2022، بجنوط رياضية 18 بوصة، و مصابيح أمامية حادة المظهر بتقنية LED، بالإضافة إلى سقف بانوراما، و مرايات جانبية كهربائية التحكم، وسبويلر خلفي، وحساسات حركة، وكاميرا لسهولة التحكم.

فينوشيا ستار موديل 2022

اما عن اسعار فينوشيا ستار موديل 2022 ، فتاتى بفئة سعرية واحدة ، وبلغ سعرها 975 ألف جنيه بدلا من 915 ألف جنيه داخل السوق المحلى .