رئيس وكالة الفضاء المصرية: اكتمال توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية خلال 2030

‏قدمت الإعلامية رانيا هاشم، حلقة جديدة من برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، من داخل وكالة الفضاء المصرية.

‏وقامت رانيا هاشم بعمل جولة تفقدية داخل مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية المتواجد داخل وكالة الفضاء المصرية.

وأجرت رانيا هاشم حوار مع الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والذي تحدث عن دور وكالة الفضاء المصرية في توطين تكنولوجيا تصنيع وتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، والفوائد التي تعود على مصر من الأقمار الصناعية سواء في موضوع التغيرات المناخية أو التنبؤ بالكوارث أو غيرهم.

مصر من أولى الدول امتلاكا لأقمار البث

‏قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القانون رقم 3 لعام 2018 نص على دور وكالة الفضاء المصرية في توطين تكنولوجيا تصنيع وتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية.



‏وتابع شريف صدقي خلال لقائه في برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الأقمار الصناعية مهمة جدا وأصبحت ضرورة وليست رفاهية، وهامة جدا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030، مؤكدا أن مصر من أولى الدول التي امتلكت أقمار البث الفضائي.

نستخدم الأقمار الصناعية لتعظيم الاستفادة من المشاريع



‏قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه في عام 2007 أطلقت مصر أول قمر صناعي خاص بالاستكشاف في مدار منخفض هدفه التصوير، وكان بداية لتدريب كوادر مصرية على تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية، وهذا تم في دولة أوكرانيا عام 2003 وتدرب مجموعة من المهندسين المصريين على هذه التكنولوجيا.

‏وتابع شريف صدقي شريف صدقي خلال لقائه في برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة تعطينا صورة كاملة على كل الموارد الموجودة في الدولة المصرية مثل الأنهار والمياه والزراعة وتحليل الأجواء والتغيرات المناخية والتنبؤ بالكوارث، مضيفا: “نحن نستخدم الأقمار الصناعية لتعظيم الاستفادة من المشاريع المصرية”.

نعمل على تصميم مختبر متكامل

‏قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ‏إن توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية يمر بعدة مراحل هي التجميع والتكامل والاختبار وهناك مرحلة أخرى خاصة بالتصميم وهذا يكون على حسب تعقيب الأنظمة المختلفة الموجودة داخل القمر الصناعي.

وتابع شريف صدقي خلال لقائه في برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، نحن الآن بصدد تجهيز مخبر متكامل وحديث جدا على أحدث التكنولوجيا والمزايا الموجودة في وكالة الفضاء الأوروبية والذي نطلق عليه معمل التصميم المتزامن ونحن بصدد تجهز هذا المختبر.

‏وأضاف أن الاستفادة التي تعود على مصر من إطلاق الأقمار الصناعية هي البيانات التي نحصل عليها من القمر الصناعي ونستطيع أن نحصل منه على الصور ونعطي الأوامر للقمر الصناعي للتصوير في الأماكن التي نريدها في العديد من المجالات والأمور، ونقوم بخدمة العديد من الوزارات مثل وزارة التخطيط والإسكان والزراعة وبناء على الطلبات التي تأتي لنا من هذه الوزارات نعطي الأوامر للأقمار الصناعية بالتصوير.

أي دولة تستطيع إجراء اختبارات بمصر

قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه ‏من المفترض في عام 2030 أن يكون قد اكتمل موضوع توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وفي هذا الوقت ستكون مصر تمتلك مجموعة من الأقمار الصناعية تستطيع أن توفي لها العديد من متطلبات التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030.

‏وتابع شريف صدقي خلال لقائه في برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أي دولة في العالم تستطيع إجراء اختباراتها في مصر وهذا سيعود بالنفع على الدولة المصرية والاقتصاد المصري لأن ذلك سيكون مصدر للعملة الصعبة.