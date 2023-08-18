ظهور هذه الأعراض علامة على الإصابة بسرطان الثدي المبكر.. احذريها 

يعتبر سرطان الثدي هو السرطان الذي يتكون في خلايا الثديين، ويأتي سرطان الثدي بعد سرطانَ الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة.

أعراض سرطان الثدي

ووفقا لباحثين في أمراض السرطان، يصيب سرطان الثدي كلاً من الرجال والنساء، إلا أنه أكثر شيوعًا بين النساء، وقد ساعد الدعم الكبير للتوعية بسرطان الثدي وتمويل الأبحاث على إحداث تقدم في تشخيص سرطان الثدي وعلاجه.

وزادت معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الثدي، كما قل عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض بشكل منتظم، ويرجع ذلك في الأغلب إلى عدد من العوامل، مثل : الكشف المبكر، واتباع طريقة علاج جديدة تراعي حالة كل مريض، والارتقاء بمستوى فهمنا لطبيعة هذا المرض.

أعراض سرطان الثدي

ومن أبرز أعراض الإصابة بمرض سرطان الثدي، والتي يمكن ملاحظتها في مراحل مبكرة، وقد تتضمن علامات سرطان الثدي وأعراضه ما يلي، وتشمل:

_ تغيرات حلمة الصدر

_ كتلة في الثدي يَختلف عن الأنسجة المحيطة.

_ تغيُّرًا في حجم الثدي أو شكله أو مظهره.

_ تغيُّرًا في الجلد الموجود على الثدي، مثل الترصُّع.

_ الحلمة المقلوبة حديثة الظهور.

تقشُّرًا أو تيبسًا أو تساقطًا في المنطقة المصطبغة من الجلد المحيط بالحلمة (الهالة) أو جلد الثدي.

_ احمرار جلد الثدي أو تنقيره، مثل جلد البرتقالة.