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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد ظهوره بشواطئ سفاجا.. كل ما تريد معرفته عن القرش الحوتي "بهلول"

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في سياق ملفت ومثير، شهدت سواحل مدينة سفاجا ظهور القرش الحوتي الشهير بإسم "بهلول"، ما أثار إعجاب السياح والغواصين وأثرى تجربة البيئة البحرية المميزة. واستنادًا إلى معلومات سابقة، نستعرض في هذا التقرير تفاصيل مثيرة عن هذا الكائن البحري الجذاب.

 

ظهوره وسماته البارزة:


يُعَد القرش الحوتي "بهلول" من أكبر أنواع أسماك القرش، حيث يصل طوله إلى 12.65 مترًا، ويبلغ وزنه 21.5 طنًا. يمتاز القرش الحوتي بشكله الجميل والملفت ولونه الأزرق المزين بصفوف منتظمة من النقاط البيضاء، مما يجعله واحدًا من أكثر الكائنات البحرية الجمال والتميز.

 

بيئته وعاداته الغذائية:


يتغذى القرش الحوتي على الأسماك الصغيرة، والعوالق، والهائمات البحرية، بالإضافة إلى الحيوانات البحرية المختلفة مثل الحبار الصغير واليرقات. يُعتبر هذا القرش من الأنواع المسالمة، حيث لا يشكل خطرًا على حياة الإنسان بشكل عام.

 

حماية البيئة البحرية:


ظهور القرش الحوتي "بهلول" يُشير إلى غنى البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر، وهو مؤشر إيجابي على حالة البيئة وتوازنها. يعكف الخبراء والجمعيات البيئية على حماية والمحافظة على هذا الكائن البحري وموطنه.

 

الدور السياحي والترويجي:


يعتبر "بهلول" عاملًا جذابًا للسياحة البيئية والغوص في منطقة سفاجا، حيث يعكف الغواصون والسياح على التقاط صور تذكارية معه ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يُسهم في الترويج للمنطقة وجمالياتها الطبيعية.

 

إن ظهور القرش الحوتي "بهلول" بسواحل سفاجا يمثل فرصة للتعرف على هذا الكائن البحري الفريد والحفاظ على بيئته البحرية. كما يجسد هذا الحدث أهمية التوعية البيئية وحماية التنوع البيولوجي في البحر الأحمر.

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