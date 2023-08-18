487 طالبا وطالبة يؤدون امتحان الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة بالبحر الأحمر| غدا

أنهت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، كافة الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، والمقررة على مستوى الجمهورية اعتباراً من غد السبت.



وأكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على أن اللجان جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، حيث يؤدي 487 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة، وتضم إدارة غارب التعليمية بلجنة مدرسة علي رفيع الثانوية للبنات، وإدارة الغردقة التعليمية بلجنة مدرسة محمد الطيب الرسمية لغات، وإدارة سفاجا التعليمية بلجنة مدرسة الشهيد سيف، وإدارة القصير التعليمية بلجنة مدرسة كمال الدين حسين همام.



وتم تجهيز اللجان من حيث الأثاث والإنارة والتهوية والأمن والنظافة، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيمها للمحافظة على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.



ووجه وكيل التعليم، مديري الإدارات التعليمية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وأولياء الأمور بمحيط المدارس، فضلاً عن متابعة تجهيزات الاستراحات على أعلى مستوى، فى ظل الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة وتجهيزها بكل سبل المعيشة اللازمة وإعدادها بشكل جيد، وتزويدها بالأدوات اللازمة لضمان حسن إقامة المراقبين ورؤساء اللجان بما يتناسب مع مكانة المعلم.



وفي سياق متصل تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وربطها بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي مشكلة قد تواجه سير العملية الامتحانية.