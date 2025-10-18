لص في عز النهار بقنا وطفل ينهى حياة صديقه بالإسماعيلية بطريقة وحشية.. حوادث شغلت الرأي العام اليوم

شهدت المحافظات حادثتين شغلت الرأي العام حيث أقدم طفل صغير على إنهاء حياة صديقه بطريقة وحشية في الاسماعيلية.. وعلى طريقة لصوص لكن ظرفاء قام لص بسرقة محل ذهب بقنا في عز الظهر.

لص في عز النهار

تمكن أهالى مدينة نجع حمادى شمال قنا، من ضبط لص أثناء محاولته الهروب بمشغولات ذهبية سرقها من محل مجوهرات بوسط المدينة عقب اقتحام المحل، فى وضح النهار.

وجرى التحفظ على المتهم، وتسليمه لقوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادى، بعد مطاردة بين الأهالى واللص فى شوارع المدينة، انتهت بضبطه وإعادة ما استولى عليه من مسروقات.

وأكد شهود عيان، أن المتهم اقتحم محل مجوهرات وسط المتهم، وكان بحوزته شاكوش لكسر زجاج المحل، وتمكن من الاستيلاء على بعض القطع، لكن الأهالى تدفعوا للإمساك به، وجرى تسليمه لقوات الشرطة.

وجرى نقل المتهم لقسم شرطة نجع حمادى، تمهيدًا لعرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات بشأن الاتهامات الموجهة إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



طفل يقتل صديقه

وقررت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية، التصريح بدفن جثمان الطفل محمد م. م، ضحية الجريمة المعروفة إعلاميًا باسم قضية الصاروخ الكهربائي.

جاء ذلك عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، الذي انتُدب لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وتاريخها وكيفية حدوثها، مع ضم التقرير إلى أوراق القضية.

وأودعت جهات التحقيق الطفل المتهم بدار رعاية 7 ايام علي ذمة التحقيقات.

واعترف الطفل المتهم بمقتل زميله بالإسماعيلية في الواقعة المعروفة إعلامية بواقعة المنشار الكهربائي، كما أطلق عليها نشطاء سفاح الإسماعيلية الثاني، بعدما شهدت المحافظة واقعة هي الاروع من حيث تفاصيلها الدامية والتي راح ضحيتها طفلا في عمر الثانية عشر ، ليس له من ذنب سوي أنه أودع ثقته في زميله وذهب معه الي منزله والذي وقعت فيه تفاصيل الحادث المأساوي.

بدأت الواقعة بالعثور علي بعض أشلاء لجثمان طفل صغير مجهول الهوية خلف مبني كارفور بدائرة مركز الإسماعيلية.

وبتكثيف التحريات تبين ورود بلاغ بتغيب طفل كائن في قرية نفيشة بنفس المواصفات.

وخلال ساعات، كشفت المصادر الأمنية تفاصيل الواقعة المروعة وان وراء الحادث طفل لم يتعدي عمره 13 عام، وبالقبض عليه ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات والتي أكدت وفق لشهادة الجيران خروج الطفل لأكثر من مرة في موقف يدعو الي الريبة حاملا شنطة.

وخلال ساعات من التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مرجعا الدافع الإفراط في مشاهدة افلام العنف الإلكترونية وهو ما أثر عليه وجعله يتخيل الواقع خيالا.