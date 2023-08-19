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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسباب ضيق الرزق .. أزهري يحذر من أمور يرتكبها البعض

صدى البلد

قال الدكتور أحمد علوان أحد علماء الأزهر الشريف، إن ضيق الرزق قد يكون ذنبا أو ابتلاء.

وأضاف "علوان"، خلال فيديو مسجل له "،: "ربنا قد يضيق على شخص لكي يختبر صبره، وهذا مذكور في القرآن"، مردفا: "قد يكون الذنب أيضا سببا في أسباب ضيق الرزق".


وأوضح علوان : "الرزق ليس ماديا فقط، بل قد يكون على هيئة زوجة صالحة، أو أولاد بارين بآبائهم".


وأشار: "المعصية قدر والرزق قدر ولا يرد القدر إلا الدعاء"، مضيفا أنه من الأفضل أن يتم إخراج الصدقة في الخفاء ولكن يجوز أن يتم إخراجها في العلن بنية معينة وأهمها عدم وجود الرياء.

مفاتيح جلب الرزق
أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أن علاقة الرزق بالتبكير والخروج للعمل مبكرا علاقة وطيدة ومتلازمة .

وأضاف الأطرش في تصريحات ل"صدى البلد" أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى قائلا: "البركة في البكور " كما قال لابنته فاطمة : " إن الله يقسم الأرزاق بين الصبح وطلوع الشمس" ، لافتا إلى أن النبي كان إذا بعث بسرية أو جيشا بعثها في أول النهار.

وأوضح: أن هناك مفاتيح لجلب الرزق كثيرة أهمها التوكل على الله في الرزق، فلو أن كل إنسان التوكل على الله حق التوكل سيرزقه من غير حساب ومن حيث لا يحتسب .

وقال رئيس الفتوى الأسبق إن تقوى الله من اهم مفاتيح جلب الرزق لقوله تعالى :" ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب" وأيضا كثرة الاستغفار تجلب الرزق الكثير لقوله تعالى : " فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا".
 

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أسباب ضيق الرزق .. أزهري يحذر من أمور يرتكبها البعض

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