الذبحة الصدرية لا تقتصر على كبار السن وأعراضها تظهر بجميع المراحل العمرية

قد يتعرض الشباب لأمراض القلب والأوعية الدموية، ولا يقتصر الإصابة بهذا المرض على كبار السن فقط، وأنما قد يتعرض له جميع الفئات من جميع المراحل العمرية.

أعراض الإصابة بهبوط القلب والذبحة الصدرية

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية الطب القصر العيني، إن بعض الشباب هم أكثر عرضة للإصابة بهبوط القلب اليمنى، والذبحة الصدرية.

وتابع موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" الذي يعرض على قناة صدى البلد، أنه من أبرز علامات الإصابة بهبوط القلب والذبحة الصدرية هي " سرعة التنفس، الشعور بالانتفاخ، والغثيان والقيء".

وأضاف موافي، إلى أن الأشخاص الذين يصابون هبوط القلب والذبحة الصدرية يشعرون بفقدان الشهية تمامًا، وظهور ورم في الساقين، والمعاناة من القيء الذي قد يستمر طوال اليوم.

أعراض الإصابة بهبوط القلب والذبحة الصدرية

وأوضح حسام موافي، بأن جميع الفئات العمرية عرضة للإصابة بهبوط القلب، ولا يقتصر الأمر على كبار السن فقط، وعادة ما يصاب بها الشباب نتيجة الإصابة بحمى روماتزمية لم يتم علاجها جيدًا.

وأشار حسام موافي، إلى أن الإصابة بهبوط القلب والذبحة الصدرية قد يتسبب في تأثر صمامات القلب.