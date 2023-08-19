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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فن بالفطرة.. بائع بلالين وعازف أورج يشعلان السوشيال ميديا بالعزف معا

بائع بلالين وعازف
بائع بلالين وعازف أورج يشعلان السوشيال ميديا بالعزف معا

تصدر مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، يظهر فيه بائع بلالين متجول وهو يبدع في العزف على المزمار البسيط الذي يصنعه يدويًا لبيع البلالين، وذلك خلال أحد الأفراح بمشاركة عازف أورج.

ويظهر في الفيديو المتداول، بائع البلالين وهو يعزف دون إعداد مُسبق مع عازف الأورج عادل صانوه.

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وحظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل المستخدمين، حيث تم مشاركته وتعليقات الإعجاب تجاوزت الحدود.

بائع بلالين وعازف أورج يشعلان السوشيال ميديا

ويُظهر الفيديو لحظة العزف معا بدون إعداد مسبق حيث تواجد بائع البلالين في حفل الزفاف وشارك صانوه اللحن وبدا اللحن في تناغم بينهما.

ولاحظ الحضور حالة من الإبداع والتألق في أداء بائع البلالين، حيث استطاع أن يخلق ألحانًا رائعة على المزمار البسيط الذي يصنعه بنفسه.

ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كانت مدهشة. حظي بتعليقات إيجابية ومشاركات واسعة النطاق، حيث أعرب المستخدمون عن إعجابهم بمهارات بائع البلالين في العزف على المزمار وقدرته على خلق ألحان رائعة.

 كما أشادوا بتناغمه مع عازف الأورج عادل صانوه وقدرتهما على إحداث تجربة موسيقية استثنائية، وقد أشار البعض إلى أن هذا الفيديو يجسد روح الإبداع والموهبة الحقيقية التي يمكن أن تنشأ في أماكن غير متوقعة. 

التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا عزف

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