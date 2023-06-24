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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب منتخب السباحة بالزعانف: عزف السلام الوطني شعور لا يوصف

صدى البلد

أعرب محمد يحيى زكريا، مدرب المنتخب الوطني للناشئين للسباحة بالزعانف، عن سعادته وجميع أعضاء الجهاز الفني، بالثلاث ميداليات الذهبية التي حققها عناصر الفريق خلال منافسات بطولة العالم الحالية، ووصفها بالتاريخية.

وتقام النسخة الثامنة عشر من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي، وتعقبها بطولة الأساتذة يومي 25 و26 من نفس الشهر.

وتحدث "زكريا" حول النتائج المحققة في البطولة حتى الآن، قائلا: "نحمد الله كثيرا على الميداليات التي تحققت حتى الآن، الذهبية التي حصدها مهاب في أصعب السباقات وعزف السلام الوطني للمرة الأولى في النسخة الحالية وعلى أرض مصر حدث تاريخي لنا جميعا".

وأكمل: "ثم جاءت الذهبية الثانية للبطل محمد هاني أبو العينين ثم تبعها فريق التتابع بالذهبية الثالثة وهي بمثابة النجاح للفريق والجهاز الفني كاملا، علما أن غادة وردة هي اللاعبة الوحيدة في تشكيل الفريق التي سبق لها خوض النسخة الماضية للبطولة في إيطاليا، وتتويجها بالميدالية الفضية في سباق 1500م مونو للناشئات أمر رائع، وسنعمل على تحقيق العديد من الميداليات خلال باقي المنافسات".

وتابع: "سعداء بمستوى جميع اللاعبين الذين شاركوا في البطولة حتى الان، معظمهم حطموا الأرقام الشخصية الخاصة بهم، وبعضهم حطم الرقم القياسي المصري على صعيد العمومي مثل لوجين محمد شوقي في سباق 100م زعانف مزدوجة للبنات".

وأردف: "كما تمكن فريق التتابع المختلط من تحطيم الرقم القياسي المصري في سباق 4*50م مونو، وهو أمر رائع نظرا لأن جميع عناصر المنتخب يشاركون للمرة الأولى في احتكاك دولي وفي أول بطولة عالم لهم، عدا غادة وردة التي شاركت في بطولة العالم للمسافات الطويلة في إيطاليا وحققت الميدالية الذهبية".

واستطرد: "كابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد، بمثابة الأب لجميع اللاعبين واللاعبات، ووفر مع جميع أعضاء مجلس الإدارة كل الإمكانات خلال الفترة الاعداد ويتابع كل كبيرة وصغيرة لتحقيق أفضل النتائج، وهو من أصر على انضمام مهاب رغم عدم مشاركته في تصفيات اختيار الفريق بسبب الإصابة، كما أن حديث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع اللاعبين عقب توزيع الجوائز زاد من رغبة الجميع لتقديم أفضل ما لديه للتتويج بأكبر عدد من الميداليات".

ويشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 38 دولة من حول العالم.

استاد القاهرة الدولي أعضاء الجهاز الفني الأولمبي الذهبية الزعانف

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