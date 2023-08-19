من حفلها بالعلمين.. أنغام: المايسترو هاني فرحات فخر مصر

وجهت الفنانة الكبيرة انغام الشكر ، الى المايسترو هاني فرحات، وذلك قبل إنتهاء حفلها فى مدينة العلمين الجديدة ، والذى امتدت حتي الساعات الاولي من صباح اليوم .

وقالت إنغام : اسمحولي أشكر الأوركسترا، والمايسترو الغالي العزيز هاني فرحات فخر مصر حقيقي، أنا فخورة إني زاملته، يارب تكونوا انبسطوا زي ما اتبسطت، ونورتوا العلمين ومصر.



وفى بداية الحفل قالت أنغام "ببارك لمصر على العلمين الجديدة، وببارك لنفسي كمصرية على الجمال، وحشتوني جدًّا، وكان نفسي أقرب شوية عايزة أسلم عليكم واحد واحد".

ثم تابعت إنغام : إيه رأيكو نعوض البعد ونغني حاجة مع بعض من غير مزيكا"، وشاركها الجمهور أداء أغنية "شبر ونص".



وتابعت إنغام : الأغنية دي إتعملت مخصوص علشان أطفال ربنا ما يوجع قلبهم أبدا، أطفال مصريين ومن كل الوطن العربي، مستشفى الدكتور مجدي يعقوب اتفتحت علشانهم، وأظن إنها جمعت قلوب كل الوطن العربي".

وكانت قد أحيت انغام صوت مصر حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية وصف بأنه "ليلة استثنائية فرضت فيها أنغام سيطرتها على جمهور تقويم جدة" ومؤكدة على ريادة مصر للفن ممتدة ومستمرة لسلطنة وامتاع عشاق الطرب الأصيل من مختلف الجنسيات العربية.



حضرت أنغام بكامل أناقتها التى تتناسق مع رقى ذوقها وفنها مرتدية فستانا خطف الأنظار من تصميم زهير مراد وكان بصحبتها مديرة أعمالها راندا رياض وبمجرد صعودها على خشبة مسرح بنش مارك بجدة بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو العالمى هانى فرحات تصاعدات أمواج الهتافات والتصفيق الحار.

قدمت أنغام خلال وصلتها الطربية قرابة 24 أغنية هى "عمري معاك" ،اهي جت ،عارفة قيمتي ،لا تهجى ،انا عايشة ،حالة ،اساميك الكتيرة ، بخاف افرح ،حالة خاصة جدا ،نسينا نعيش ،بقول نسياك ،غريب ،لوحة باهتة ،بقيت وحدك ،عشان ارضيك ،اناني ،حتة ناقصة ،قلبك ،خليني شوية معاك ،انا بيعته كتير ،وحدانية ،طول مانت بعيد ،عرفها بيا ،وين تروح ،١٠٠ صورة ،سيدي وصالك ،اكتبلك تعهد ،ياريتك فاهمني.