عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء توجه نصائح للوقاية من أمراض القلب.. تعرف عليها

امراض القلب
امراض القلب

نشرت هيئة الدواء المصرية، مجموعة من النصائح للوقاية من أمراض القلب ، وذلك في إطار منشوراتها الدورية. 

ونصحت هيئة الدواء المصرية بإجراء بعض التغييرات في نمط حياتك للوقاية من أمراض القلب:

دعاء راحة القلب والفكر.. كيف يكون في منع النعمة عطاء من الله

كورونا لم ينته.. متعافو الفيروس أكثر عرضة لأمراض القلب.. ما القصة؟

•الحد من التوتر والإقلاع عن التدخين.

•تناول الأغذية الصحية والبعد عن تناول الوجبات السريعة.

•ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي.

•التحقق من المعدلات الصحية لضغط الدم والحفاظ عليها.

•التحقق من المستويات الصحية للكوليسترول وسكر الدم والحفاظ عليها 

 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك؟

 

دائماً يحتل السمك المرتبة الأولى من حيث جودة اللحوم والفائدة العائدة للجسم منه، حيث يمد الجسم والعقل بما يحتاجوه من عناصر غذائية مهمة كالبروتين واليود، الكالسيوم، الفسفور. كما أنه يقي الجسم من أمراض متعددة كالربو، السكري، القلب والجلطات في المخ وغيرها.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض فوائد السمك وفقا لموقع هيلثى :
1- الوقاية من مضاعفات مرض التصلب اللويحي الذي يصيب النخاع الشوكي
2- تقوية القدرة الجنسية لاحتوائه على الفوسفور
3- تغذية الجسم
4- الوقاية من الربو وأعراضه
5- علاج الاكتئاب
6- تقوية العظام
7- ضروري لسلامة الأسنان
8- الوقاية من أمراض القلب
9- الحفاظ على أنسجة الجسم

 

 

أهميته لخلايا المخ :
يعمل السمك على تنشيط الذاكرة لاحتوائه على الفوسفور، كما أنه يقوي أنسجة المخ ويقاوم الزهايمر، يحمي من الصرع، التشنجات وبعض حالات التوحد.

دوره في عملية التخسيس :
عند تناول السمك المشوي بطريقة صحيحة فإنه يعمل بشكل كبير على إنقاص الوزن والتحكم به، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين وبالتالي يوحي بالشبع لفترات طويلة لأن البروتين تطول عملية هضمه.

أهميته للعظام :
نتيجة إفراز السمك مضاد للبروستاجلاندين، فإنه يعمل بشكل سريع على تسكين آلام المفاصل والالتهابات الناتجة من تناول اللحوم الحمراء والبقوليات.

تأثيره على القلب والأوعية الدموية :
له دور قوي في انخفاض ضغط الدم المرفع وذلك عند تناوله باستمرار، ويحمي الجسم من التعرض لجلطات الدم والأزمات القلبية وأيضاً يعمل على ارتفاع نسبة الكوليسترول الصحي وتقليل نسبة الكوليسترول الضار، وبالتالي يمنع تراكم الكوليسترول الضار على الأوعية الدموية، ويقي الجسم من تصلب الشرايين .

هل يستخدم السمك في علاج الاكتئاب :
عند تناول السمك بصورة منتظمة، فإنه يعمل على علاج الاكتئاب بشكل كبير لاحتوائه على أوميغا 3.

دوره في علاج أمراض العين :
يحتوي السمك على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يقي العين من الإصابة بالعشى الليلي وأمراض أخرى، كما أنه مفيد للطفل الرضيع إذا تناولت أمه السمك فإنه يقوي لبنها بالأوميغا 3، وبالتالي يعمل على الحفاظ على صحة العين للطفل .

تأثيره على الحمل :
ينصح دائماً الأطباء بتناول الحامل وجبتين سمك أسبوعياً ليساعد على نمو الجنين ومقاومة صغر حجم الجنين.

أهميته لجهاز المناعة :
يعمل السمك على تعزيز مناعة الجسم وبالأخص ضد مرض السرطان، وذلك لوجود الحمض الدهني أوميغا 3 الذي يعمل على الوقاية من الإصابة بالسرطان وبالأخص الثدي، القولون والرئة .

 

 

 

 

القلب أمراض النصائح هيئة الدواء المصرية التدخين التصلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

تورط رجلي أعمال وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار للخارج ..عقوبة رادعة

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

شقيق اللاعب فصل الكاميرات| تفاصيل مثيرة في سرقة فيلا محمد صلاح.. تحقيقات كاملة

النهاردة السبت| مفاجأة في أسعار السجائر كما وعد المسئولون.. وهذا سعر العلبة

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار السجائر.. العلبة نزلت 20 جنيها وأقل عبوة بـ 15| القائمة الرسمية

تداول أسئلة العربي بعد توزيعها في لجان الدور الثاني للثانوية العامة

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالنسبة المئوية والدرجات

تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 19 أغسطس 2023 بالقاهرة والمحافظات|فيديو

شاومينج للطلاب الموجودين بلجان الدور الثاني للثانوية العامة: صور الامتحان وابعته

أسباب ضيق الرزق .. أزهري يحذر من أمور يرتكبها البعض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلنا بقى مقرف.. شيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

رضوى الشربيني تثير الجدل بسبب إطلالتها| شاهد

شكلها الحقيقي.. صور مسربة لـ رهف الشامي بدون فلتر تصدم المتابعين

أعراض القولون العصبي عند الأطفال

فيديو

أحلام تتعرض لموقف غريب من قبل معجب يقتحم حفلها ويمنحها هدية.. فيديو

كانوا يبحثون عن الذهب.. كواليس رحيل ثلاثة أشخاص عطشاً في الصحراء

بعد غنائها.. وفاء مكي لمنتقديها: صوتي حلو أعمل أيه

وفاء مكي: أجريت عملية تكميم معدة.. وأتبع نظام غذائي ورياضي للتخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ