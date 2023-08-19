هيئة الدواء توجه نصائح للوقاية من أمراض القلب.. تعرف عليها

نشرت هيئة الدواء المصرية، مجموعة من النصائح للوقاية من أمراض القلب ، وذلك في إطار منشوراتها الدورية.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بإجراء بعض التغييرات في نمط حياتك للوقاية من أمراض القلب:

•الحد من التوتر والإقلاع عن التدخين.

•تناول الأغذية الصحية والبعد عن تناول الوجبات السريعة.

•ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي.

•التحقق من المعدلات الصحية لضغط الدم والحفاظ عليها.

•التحقق من المستويات الصحية للكوليسترول وسكر الدم والحفاظ عليها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك؟

دائماً يحتل السمك المرتبة الأولى من حيث جودة اللحوم والفائدة العائدة للجسم منه، حيث يمد الجسم والعقل بما يحتاجوه من عناصر غذائية مهمة كالبروتين واليود، الكالسيوم، الفسفور. كما أنه يقي الجسم من أمراض متعددة كالربو، السكري، القلب والجلطات في المخ وغيرها.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض فوائد السمك وفقا لموقع هيلثى :

1- الوقاية من مضاعفات مرض التصلب اللويحي الذي يصيب النخاع الشوكي

2- تقوية القدرة الجنسية لاحتوائه على الفوسفور

3- تغذية الجسم

4- الوقاية من الربو وأعراضه

5- علاج الاكتئاب

6- تقوية العظام

7- ضروري لسلامة الأسنان

8- الوقاية من أمراض القلب

9- الحفاظ على أنسجة الجسم

أهميته لخلايا المخ :

يعمل السمك على تنشيط الذاكرة لاحتوائه على الفوسفور، كما أنه يقوي أنسجة المخ ويقاوم الزهايمر، يحمي من الصرع، التشنجات وبعض حالات التوحد.

دوره في عملية التخسيس :

عند تناول السمك المشوي بطريقة صحيحة فإنه يعمل بشكل كبير على إنقاص الوزن والتحكم به، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين وبالتالي يوحي بالشبع لفترات طويلة لأن البروتين تطول عملية هضمه.

أهميته للعظام :

نتيجة إفراز السمك مضاد للبروستاجلاندين، فإنه يعمل بشكل سريع على تسكين آلام المفاصل والالتهابات الناتجة من تناول اللحوم الحمراء والبقوليات.

تأثيره على القلب والأوعية الدموية :

له دور قوي في انخفاض ضغط الدم المرفع وذلك عند تناوله باستمرار، ويحمي الجسم من التعرض لجلطات الدم والأزمات القلبية وأيضاً يعمل على ارتفاع نسبة الكوليسترول الصحي وتقليل نسبة الكوليسترول الضار، وبالتالي يمنع تراكم الكوليسترول الضار على الأوعية الدموية، ويقي الجسم من تصلب الشرايين .

هل يستخدم السمك في علاج الاكتئاب :

عند تناول السمك بصورة منتظمة، فإنه يعمل على علاج الاكتئاب بشكل كبير لاحتوائه على أوميغا 3.

دوره في علاج أمراض العين :

يحتوي السمك على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يقي العين من الإصابة بالعشى الليلي وأمراض أخرى، كما أنه مفيد للطفل الرضيع إذا تناولت أمه السمك فإنه يقوي لبنها بالأوميغا 3، وبالتالي يعمل على الحفاظ على صحة العين للطفل .

تأثيره على الحمل :

ينصح دائماً الأطباء بتناول الحامل وجبتين سمك أسبوعياً ليساعد على نمو الجنين ومقاومة صغر حجم الجنين.

أهميته لجهاز المناعة :

يعمل السمك على تعزيز مناعة الجسم وبالأخص ضد مرض السرطان، وذلك لوجود الحمض الدهني أوميغا 3 الذي يعمل على الوقاية من الإصابة بالسرطان وبالأخص الثدي، القولون والرئة .