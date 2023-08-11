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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خطر جدا.. أسباب إصابة الشباب بالجلطة المبكرة .. فيديوجراف

أسباب الإصابة بالجلطة
أسباب الإصابة بالجلطة

أسباب الإصابة بالجلطة عند الشباب ..  كشف الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، و رئيس مركز البحوث الأسبق، عن الأسباب التي تودي بوفاة الشباب دون سابق انذار او ظهور أعراض.

أحدثها كورونا.. جمال شعبان يكشف عن 10 أسباب تسبب الجلطة والوفاة عند الشباب

تسبب الوفاة

وحذر شعبان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من مجموعة أسباب تسبب الوفاة المفاجئة او الإصابة بجلطة قلبية.



أضرار الافراط في شرب الماء 


وذكر شعبان، أن الجسم يحتاج حوالي ٣ لتر ماء في اليوم، لكن لو الشخص شرب أكتر من لتر ( ١٠٠٠ سي سي ) بسرعة لن تستطيع الكلى التخلص من هذه الكمية من الماء، لأن الكلي تستطيع فقط، التخلص من ٨٠٠ سي سي في الساعة.

 

ولمعرفة أسباب إصابة الشباب الجلطة في سن مبكرة .. تابع الفيديو جراف التالي:

أسباب الإصابة بالجلطة عند الشباب الدكتور جمال شعبان استشارى امراض القلب رئيس مركز البحوث الأسبق الأسباب التي تودي بوفاة الشباب

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