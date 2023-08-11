خطر جدا.. أسباب إصابة الشباب بالجلطة المبكرة .. فيديوجراف

أسباب الإصابة بالجلطة عند الشباب .. كشف الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، و رئيس مركز البحوث الأسبق، عن الأسباب التي تودي بوفاة الشباب دون سابق انذار او ظهور أعراض.

تسبب الوفاة

وحذر شعبان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من مجموعة أسباب تسبب الوفاة المفاجئة او الإصابة بجلطة قلبية.





أضرار الافراط في شرب الماء



وذكر شعبان، أن الجسم يحتاج حوالي ٣ لتر ماء في اليوم، لكن لو الشخص شرب أكتر من لتر ( ١٠٠٠ سي سي ) بسرعة لن تستطيع الكلى التخلص من هذه الكمية من الماء، لأن الكلي تستطيع فقط، التخلص من ٨٠٠ سي سي في الساعة.

ولمعرفة أسباب إصابة الشباب الجلطة في سن مبكرة .. تابع الفيديو جراف التالي: