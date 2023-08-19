برشلونة يقترب من حسم صفقة كانسيلو

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، اقتراب نادي برشلونة من حسم التعاقد مع جواو كانسيلو، ظهير أيمن فريق مانشستر سيتي، خلال الصيف الحالي.

وكتب كانسيلو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"انتقال كانسيلو إلى برشلونة مسألة وقت، تم إحراز تقدم في المفاوضات مع مانشستر سيتي، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن الراتب ورسوم الإعارة، ولكن الأمور تقترب من الحسم".

وأضاف:" كانسيلو يريد برشلونة ولن يتفاوض مع أي ناد آخر".

واختتم:" سيشمل العرض شرط خيار شراء ليس إلزاميًا.. المحادثات جارية".

ويستعد برشلونة لمواجهة قادش غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني.

وتعادل برشلونة مع خيتافي بدون أهداف في افتتاح مشواره بالليجا هذا الموسم.