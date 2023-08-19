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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 خطوات تجنبك الحبس على خلفية حكم قضائي قديم.. تفاصيل

كمين
كمين

قال مصدر أمني إنه في حال دخولك أي كمين أمني وبعد فحص ضابط الكمين والكشف عليك من خلال قاعدة بيانات الأمن العام بوزارة الداخلية، وتبين أنه عليك حكم قديم أو في حال تجديد جواز سفرك أو بطاقة الرقم القومي أو استخراج فيش، وتبين ان عليك حكم قديم ، فإن هناك عدة طرق وخطوات يجب اتباعها لحذف هذا الحكم واستبعاده من الكمبيوتر:

١/ استخراج شهادة بأخر ما تم في القضية الموجودة علي الكمبيوتر من جدول النيابة والمحكمة المختصة باصدار ذلك الحكم.

٢/ تصوير هذه الشهادة ٣ صور وأصل البطاقة وصورة منها وتتوجه الي مبني كلية الشرطة القديم (الأمن العام).

٣ / استخراج طلب إزالة حكم من علي الكمبيوتر من المكتبة الموجودة أمام المبني وكتابة بياناتك المطلوبة وتقديمه إلى مصلحة الأمن العام وبعدها يتم إزاله الحكم من قاعدة البيانات .

الامن العام الداخلية قاعدة البيانات وزارة الداخلية مصلحة الأمن العام

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