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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ادعوا لهم بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فاجأة في نفس اليوم

صدى البلد

توفي صباح أمس الجمعة 18 أغسطس، مغني المهرجانات كلوشة، ولم يكشف أي من أفراد أسرة مغني المهرجانات عن تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان، وموعد تلقي العزاء.

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وفي السياق ذاته، أعلن منتج أغاني المهرجانات فيجو الدخلاوي، وفاة كلوشة في منشور له عبر انستجرام قائلا: «اخويا مات اجدعااان … كلوشه ماااات ادعولو بالله عليكم بالرحمة والمغفرة».

وأيضا حالة حزن سادت في الوسط الموسيقي؛ بعد وفاة المطرب الشعبي أحمد الشوكي، صباح أمس  الجمعة، 18 أغسطس، ودفنه في مسقط رأسه ف بني مزار بمحافظة المنيا.

أحمد الشوكي بدأ مشواره الفني مع بلدياته، نجم الاغنية الشعبية، حكيم، وأسسا معا فرقة “أنغام للغناء”، بعدها انفصلت الفرقة إلى فرقتين، الأولى خاصة بـ الشوكي ومعه مطربين، والثانية خاصة بـ حكيم ومعه مطربين أيضا.

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