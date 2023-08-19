"العفو الرئاسي" تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا.. ننشر القائمة الكاملة

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطياً، وتقدمت في بيان لها أمس الأربعاء بالشكر إلى النيابة العامة المصرية، ووزارة الداخلية ، على جهودهما المبذولة في هذا الملف. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل الماضي، بالتوازي مع دعوته لإطلاق “حوار وطني” حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

أعلن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، اليوم السبت، إخلاء سبيل 30 محبوسًا، وكان من بينهم كريم شعبان حسن محفوظ.

وكتب منشورًا على صفحته الرسمية على "فيسبوك" تضمن أسماء المخلي سبيلهم اليوم وعددهم 30.

وشملت القائمة الآتي:

١- ضياء الرحمن منير زكي عبد المطلب

٢- عبد الجواد قناوي عبد الجواد قناوي

٣- أيمن محمد محمد أبو حامد

٤- علي ممدوح سليم حسين

٥- محمد إبراهيم محمد منصور

٦- محمد حمدى محمد إمام

٧- محمد عبد العزيز محمود عبد العال

٨- محمد على عبد العظيم رديني

٩- حمود محمد متولي علي

١٠- محمود محمد محمد الحسيني محمد

١١- ناجی إسلام مصطفى ناجي رفاعي

١٢- هاني محمد السيد حسين

١٣- سعيد أحمد السعيد السيد سعد

١٤- السيد محمد حسن عبد الفتاح

١٥- عبد الرحمن محمد سعد جبريل

١٦- عبد اللاه كمال رزق فايد

١٧- محمد سعد أحمد أبوزيد

١٨- محمود يوسف السيد عبد الرحمن

١٩ مروان يوسف السيد عبد الرحمن

٢٠- مصطفى رمضان عبده عبد المحسن

٢١- مصطفى محمد محمود محمد شلبي

٢٢- هيثم سليم عبد الرؤوف سليم

٢٣- فتحى ضاحي نور الدين أبو الدهب

٢٤- ماهر حمدي عبد الرحيم محمد

٢٥- محمد أحمد علي أبوزيد

٢٦- طه محمود طه محمد

٢٧- فارس وفدي عبد التواب عبد الباقي

٢٨- طارق محمد مسعد يسن شبار

٢٩- عصام علي أحمد خليل سالم سيد

٣٠- كريم شعبان حسن محفوظ

وتتلقى لجنة العفو الرئاسي، طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء... وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة النيابة، أو محبوسين في مختلف القضايا.