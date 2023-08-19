القبض على عصابة سرقة ماكينات الرى بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ايوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (9 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركزى شرطة بدر وكوم حمادة "بينهم عميلان سيئ النية") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات وخراطيم الرى من الأراضى الزراعية.

بمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم 16واقعة سرقة بدائرة مركز شرطة بدر وأرشدوا عن المسروقات (6 ماكينات وكميات من خراطيم الرى- السيارتان "المستخدمتان فى ارتكاب الوقائع" - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.