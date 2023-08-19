الرئيس الأوكراني وقرينته يصلان السويد

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقرينته اليوم، السبت، إلى السويد لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون والعائلة المالكة.

وقال "زيلينكسي"، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إنه وصل إلى السويد لإجراء "محادثات" مع رئيس الوزراء أولف كريسترسون والعائلة المالكة، فضلا عن ممثلي الأحزاب السياسية، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وأضاف الرئيس الأوكراني في إشارة إلى زوجته: "وصلنا أنا وأولينا إلى السويد".

وأوضح أن "محادثاته" ستركز على: "الشراكة والتعاون الدفاعي والاندماج في الاتحاد الأوروبي والأمن الأوروبي الأطلسي المشترك".