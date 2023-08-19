عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يهدد 7 ملايين شخص.. الأمم المتحدة تحذر من مرض خطير في إثيوبيا

أزمة في إثيوبيا
أزمة في إثيوبيا

حذرت الأمم المتحدة من مرض خطير في إثيوبيا، أدى إلى وفاة 212 حالة، ويهدد 7 ملايين شخص آخرين.

وأصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" تقريرا يشير إلى أن عدد حالات الكوليرا في إثيوبيا قد وصل إلى مستويات مقلقة. 

وأضاف أنه اعتبارا من 2 أغسطس 2023، كان هناك أكثر من 16800 حالة تم الإبلاغ عنها، مع 212 حالة وفاة وتشمل المناطق الأكثر تضررا في أوروميا وسيداما والصومال، وفقا لما أوردته صحيفة “أديس ستاندرد” الإثيوبية.

واستجابة لتفشي وباء الكوليرا في مناطق متعددة، ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الجهود الإنسانية جارية لتقديم الدعم ويشمل ذلك توفير الإمدادات الطبية الحيوية، والمساعدة اللوجستية، والاتصالات بشأن المخاطر لمواجهه الأزمة.

وكشفت " أوتشا" في تقرير لها مايو الماضي، أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 6157 حالة كوليرا في 54 منطقة وقد أدى هذا التفشي إلى وفاة 94 شخصا، مما يجعله أحد أكثر حالات تفشي المرض ديمومة التي شوهدت في البلاد.

وأضاف التقرير أن السبب في خطورة الموقف تحذير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن تفشي المرض قد وسع نطاق انتشاره ليشمل مناطق إضافية، مما يعرض ما يقرب من 7 ملايين شخص في إثيوبيا لخطر الإصابة بالكوليرا.

وتحول تركيز وكالة الأمم المتحدة أيضًا نحو معالجة قضية الملاريا السائدة في إثيوبيا بشكل مثير للصدمة، أصيب 1.7 مليون شخص بالملاريا، مما أدى إلى فقدان 200 شخص حتى 30 يوليو 2023.

وتعاني إثيوبيا من أزمة حادة من سوء التغذية الحاد بين أطفالها، حيث يتأثر أكثر من 1.2 مليون طفل في جميع أنحاء البلاد حاليا، وتعمل المنظمات الإنسانية على معالجة مخاوف سوء التغذية في مناطق مختلفة، مثل عفار وأمهرة وأوروميا وسيداما وتيجراي.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 30 وكالة من وكالات الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، تدعم بنشاط الاستجابة ضد سوء التغذية في إثيوبيا.

وعلى الرغم من هذه الاحتياجات الملحة، فإن النداء الإنساني الحالي لعام 2023 يصل إلى 4 مليارات دولار، ولكن تم تأمين 27٪ فقط من التمويل حتى الآن، كما أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وتشير وكالة الأمم المتحدة إلى أن هذا يشير إلى نقص كبير في التمويل، مما يطرح تحديات أمام المعالجة الفعالة للأزمة الإنسانية المستمرة في إثيوبيا.

الأمم المتحدة مرض خطير في إثيوبيا اثيوبيا الكوليرا الكوليرا في إثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

مبيحصلش كده في الأهلي.. أحمد مرتضى يفتح النار على مدرب يد الزمالك

تطور خطير| مهلة 24 ساعة لحسم مصير زيزو.. وبند مثير يهدد الزمالك

"العفو الرئاسي" تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا.. ننشر القائمة الكاملة

القصة الكاملة لـ حبس أحمد دومة.. وقرار رئاسي بالعفو عنه

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

الوزراء يكشف عن حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في العام الجديد

موضوعات متعلقة

إثيوبيا.. "فانو" تختطف 8 أشخاص من أمهرة

الجيش الصومالي: قوات إثيوبيا وجيبوتي وكينيا لم تستعد للهجوم على حركة الشباب

ترشيحاتنا

قبل إعلانها رسميا .. بشرى سارة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية الشعبة الأدبية

قضاء حوائج الناس.. موضوع خطبة الجمعة القادمة بالمساجد

ترقبوا نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023.. عبر هذا الرابط

روسيا ومصر تحتفلان بمرور 80 عاما على بداية العلاقات الثنائية بين البلدين

صعود قوي للدولار أمام الجميع.. الأخضر في طريقه للأسبوع الخامس من المكاسب

السيسي: الحكومة تنفذ إجراءات سريعة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحماية الأسنان.. تحذير عاجل من تناول هذه الأطعمة على الريق

من أجل قوام مثالى.. نجوم يلجأون إلى عمليات تكميم المعدة.. أحدثهم وفاء مكى

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن تناول التفاح| لن تتوقع

احذر الإصابة بسرطان المعدة بـ4 طرق فعالة.. لا تغفل عنها

فيديو

بعد التخزين الرابع لسد النهضة.. شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ