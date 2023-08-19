وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال تطوير شارع فريد ندا

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا بمدينة بنها وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية.

جدير بالذكر أن أعمال التطوير بالعاصمة بنها تتضمن أيضا تطوير مدخل بنها القبلي حيث يتم تطوير الحديقة الموجودة بالمدخل لتحويلها إلى مسطحات خضراء بشكل جمالي وحضاري ذات طابع مميز، بالإضافة إلى إنشاء نافورة وشعار للمحافظة لتكون واجهة لكل المارين بالطريق الزراعي.

كما تم تطوير مدخل بنها القبلي عند مساكن طابا بتكلفة مليون جنيه من الخطة الاستثمارية وتم زراعتها بالكامل بالزهور ونباتات الزينة المختلفة، و إقامة برجولات خشبية لتكون متنفسا للمواطنين.